Ladri si introducono in un’officina e rubano rame per 4mila euro

Genova. Furto ieri pomeriggio all’interno di un’officina nella zona di Campi. E’ successo intorno alle 13.30 in via Renata Bianchi. I ladri si sono introdotti nel capannone, probabilmente nell’ora della pausa pranzo, è hanno portato via rame per circa 4mila euro.

Accortosi del furto il proprietario ha chiamato la polizia. Sul posto sono arrivate le volanti e anche la scientifica. Al vaglio anche le telecamere della zona.

Quasi alla stessa ora, intorno alle 2 del pomeriggio, è stato commesso anche un furto in abitazione. I ladri si sono introdotti in un appartamento in via Gropallo nel quartiere di San Fruttuoso e hanno portato via pc e materiale elettronico per 3500 euro. Indaga la polizia.