Genova. Vigili del fuoco in azione ieri sera in via 5 maggio a Sturla, Genova, per l’incendio che ha interessato un locale sulla spiaggia.

A prendere fuoco è stata la copertura del ristorante OL3, all’interno dei Bagni Catainin, un locale che esiste da molti anni. I bagni erano aperti per l’attività di ristorazione serale.

Il rogo, divampato forse da una canna fumaria, si è scatenato dopo che i clienti erano già tutti andati via ma sul posto si trovavano ancora i dipendenti.

Quella di venerdì 8 marzo, peraltro, era la serata inaugurale della stagione del ristorante.

Nessuno è rimasto ferito o intossicato. Il personale ha chiamato subito i vigili del fuoco che sono arrivati in fretta, così come ambulanza e automedica.

guarda tutte le foto 6



Incendio ai bagni Catainin di Sturla

I pompieri, con due squadre e autobotte, hanno avuto ragione delle fiamme in circa un’ora. Il locale, messo in sicurezza, resta al momento inagibile.