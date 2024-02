Sestri Levante, il 10 febbraio la cerimonia ufficiale per il Giorno del Ricordo

Sestri del Levante. In occasione del Giorno del Ricordo, sabato 10 febbraio alle ore 11, a Sestri Levante si terrà la cerimonia ufficiale di commemorazione presso la piazza antistante la stazione ferroviaria intitolata In memoria dei Martiri delle Foibe.

Il Giorno del Ricordo, istituito nel 2004, sottolinea l’indelebile tragedia delle sofferenze inflitte agli italiani d’Istria, Dalmazia e Venezia Giulia sotto l’occupazione del regime jugoslavo. Una persecuzione che si tradusse in vere e proprie pulizie etniche, colpendo in modo indiscriminato una popolazione inerme e innocente. La cerimonia avrà luogo per onorare la memoria degli italiani che persero la vita nelle foibe carsiche per mano delle milizie della Jugoslavia alla fine della Seconda Guerra Mondiale.

Dino Peretti, delegato del Comitato di Genova dell’Associazione Nazionale Venezia Giulia e Dalmazia, sarà presente per testimoniare l’impegno nella conservazione e nel rinnovamento della memoria, affinché il ricordo di queste tragedie possa fungere da monito contro ogni forma di odio e violenza.

“Un momento solenne che ci riconnette con una pagina tragica della storia italiana recente, a lungo ignorata o rimossa, ma che oggi rivendichiamo come parte integrante del nostro patrimonio nazionale – commentano il sindaco Francesco Solinas e l’assessore alla Cultura, Maura Caleffi – Con questa cerimonia, la città di Sestri Levante intende commemorare la tragedia delle vittime di quella persecuzione, manifestando la propria vicinanza ai profughi e ai loro discendenti. Le loro angosce e le loro sofferenze non dovranno mai essere dimenticate. Invitiamo la cittadinanza a partecipare a questo momento di riflessione e commemorazione”, concludono.