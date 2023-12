Sinistra Italiana e il congresso proviciale: riconferma per Simona Cosso

Genova. “Sinistra Italiana Genova, facendo seguito al Congresso Nazionale di Perugia, ha oggi concluso il percorso congressuale rinnovando i suoi organismi dirigenti provinciali. La segretaria uscente Simona Cosso è stata riconfermata alla guida del partito. Fanno parte della segreteria provinciale Lorena Lucattini e Roberto Bittarello. È stata inoltre votata l’assemblea provinciale con totale parità di genere”.

Lo rende noto lo stesso partito in una nota stampa. “Sinistra Italiana Genova è un partito in crescita che rinnova il suo impegno nella mobilitazione in difesa della Sanità Pubblica dopo la raccolta e presentazione delle 4500 firme della campagna Fin troppo pazienti. Temi centrali rimangono la difesa delle istanze del territorio genovese affianco ai cittadini e alle cittadine, cercando collaborazioni con il mondo associativo e le articolazioni democratiche che vivono e operano sul Territorio, e la lotta per la salvaguardia dei posti di lavoro e il miglioramento delle condizioni economiche e sociali delle persone e la salvaguardia dell’ambiente”.

“Sinistra italiana sarà impegnata anche nelle prossime scadenze politiche: le elezioni europee e le elezioni regionali del 2025 – conclude la nota – Per perseguire questi obiettivi, Sinistra Italiana si impegna a continuare la positiva esperienza con Europa Verde, all’interno di una coalizione ampia formata dalle forze progressiste”.