+Europa, si costituisce il gruppo genovese: il presidente è l’ex M5s Federico Giacobbe

Genova. Nella cornice di Palazzo Lercari si è svolta l’assemblea per la costituzione del Gruppo +Europa di Genova che ha registrato una buona partecipazione in rappresentanza di un centinaio di iscritti genovesi.

Su proposta unitaria del coordinatore commissariale regionale, Mauro Gradi, è stato eletto dall’assemblea il portavoce di +Europa Genova: l’avvocato Moreno Bisio. Sono stati eletti anche il presidente, Federico Giacobbe, consigliere municipale e il Tesoriere, Federico Spadavecchia.

Completano il direttivo genovese di +Europa: Stefano Desiderio, Massimiliano Panza, Monica Villamar, Sergio Battelli e Gloria De Andreis. Sono membri di diritto: Mauro Gradi (Segreteria Nazionale), Mario Iavicoli (Assemblea Nazionale), Serafina Funaro (Assemblea Nazionale) e Federico Giorgi (consigliere municipale).

+Europa “si prepara alle prossime elezioni europee ponendosi come grande obiettivo quello degli Stati Uniti d’Europa e sul piano nazionale si propone di contribuire ad un progetto riformatore alternativo al governo di Destra. Senza dimenticare le grandi questioni genovesi e liguri che attendono delle adeguate risposte: dalla sanità pubblica, alla scuola, alla mobilità (da e per Genova e la Liguria, oltre che al suo interno), all’ambiente, alla scelte strategiche in materia economica, a cominciare dal turismo”.