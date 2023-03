Carnevale, domenica 5 marzo pentolaccia e trenino dei folli: maschere e gioia anche il Gaslini

Genova. La tradizionale Pentolaccia e il “Trenino dei folli” ci saranno. Dopo lo stop dovuto al maltempo questa domenica, i bambini genovesi e gli adulti potranno salutare il Carnevale.

L’appuntamento è per domenica 5 marzo, dalle 15.30, a piazza Caricamento, da dove partirà il “Trenino dei folli”, rivisitazione dell’usanza medievale della “Nave dei folli” che porterà per le vie del centro storico le maschere della tradizione genovese e non solo. Il trenino sul quale si potranno ammirare personaggi come Capitan Spaventa, O Paisan e A Marcheisa si snoderà da piazza Caricamento per percorrere le vie cittadine passando da largo Zecca, piazza Portello, piazza delle Fontane Marose, piazza De Ferrari, piazza Dante, piazza di Carignano, spianata dell’Acquasola, piazza Corvetto, via Balbi, stazione Marittima, per tornare poi in piazza Caricamento per il gran finale.

Sarà proprio a Caricamento, infatti, che si terrà l’ultima pentolaccia della stagione, organizzata con la collaborazione dei Vigili del fuoco genovesi, che regalerà ai bambini caramelle e dolciumi. La pentolaccia inizierà alle 16.30, con l’esibizione delle bande Filarmonica di Cornigliano e la Fisarmonica Pegliese “Marco Chiusamonti”.

Tutti gli eventi sono gratuiti.

Nella giornata odierna, inoltre, le maschere della tradizione genovese hanno fatto visita ai piccoli pazienti dell’Istituto pediatrico Giannina Gaslini e agli studenti delle scuole omonime, portando loro album da colorare e caramelle, accompagnati dall’assessore alle Tradizioni Paola Bordilli: «La scorsa settimana il maltempo ci ha impedito di chiudere in bellezza le tradizioni carnevalesche, ma questa domenica torniamo in piazza e nelle strade per salutare con gioia il Carnevale e l’inverno: anche durante questi festeggiamenti ci impegneremo per far conoscere la storia e la tradizione delle maschere genovesi che ci hanno accompagnato tutto il periodo, facendo visita anche ai bambini delle scuole e del Gaslini. Ringrazio ancora una volta gli uffici che hanno lavorato duramente per rendere possibile anche questo recupero, e i Vigili del fuoco. Ringrazio anche i gruppi storici che in queste settimane hanno partecipato».

All’incontro, che si è tenuto presso il nuovo padiglione di degenza neuro-gastro, anche il direttore sanitario Raffaele Spiazzi e la dirigente medico Cristina Zai.

«Genova si conferma una città con un cartellone ricco di eventi – ha aggiunto il consigliere delegato ai Grandi eventi Federica Cavalleri -, eventi che sono spalmati in tutto l’arco dell’anno non lasciando mai un weekend scoperto. Questo carnevale fino ad adesso è stato partecipato colorando le vie del centro. Puntiamo a fare sempre meglio e diamo appuntamento a domenica e al prossimo anno».