“Réversible” – Teatro e circo con Les 7 Doigts de la Main

Immaginate i vostri nonni e quello che hanno vissuto quando avevano la vostra età. Otto straordinari performer scavano nelle storie delle loro famiglie. Sveleranno ricordi del passato e scheletri nell’armadio che riflettono, in un modo o nell’altro, come loro sono arrivati alla vita di oggi. Grazie ad un unico, interessante mix di teatro, circo, danza, musica e acrobazie, “Réversible” è dedicato alla generazione che ha plasmato il mondo in cui viviamo oggi e le cui storie ci potranno permettere di andare incontro a un domani migliore.

I nostri avi vivevano in un’epoca più semplice, in cui il tempo scorreva a un passo più lento. Quell’epoca nella storia ha ispirato poesia, immaginazione, passione e una sorprendente virtuosismo. Ma queste storie sono scritte nel nostro DNA? In che modo il passato può guidare la nostra evoluzione nel futuro?

Con “Réversible” saremo pronti al meglio del circo contemporaneo: a momenti di puro incanto seguiranno picchi di adrenalina mentre un cast di formidabili performer viaggerà nel tempo e nello spazio. Faremo parte di un vibrante viaggio da pelle d’oca: guarderemo dal buco della serratura un mondo “reversibile”, dove la vita quotidiana viene messa sottosopra in nuovi spettacolari universi pieni di bellezza, emozione e anche speranza.

La compagnia

Storpiatura dell’espressione “come le cinque dita della mano”, il nome della compagnia rileva lo stretto legame che unisce le diverse parti, portandole a muoversi in armonia per raggiungere un obiettivo comune. Così sono i sette co-fondatori della compagnia (Isabelle Chassé, Shana Carroll, Patrick Léonard, Faon Shane, Gypsy Snider, Sébastien Soldevila e Samuel Tétreault), che unendo le loro personalità, i loro talenti e le loro esperienze tendono verso la stessa visione artistica, con la destrezza e la goffaggine di un’insolita mano a sette dita.

Quasi tutti i componenti della compagnia Les 7 Doigts de la Main si sono formati alla Scuola Nazionale di Circo di Montréal. Tutti hanno partecipato ad una o più produzioni del Cirque du Soleil e collaborato con le più grandi compagnie di circo e di cabaret.

Il progetto della compagnia fondata nel 2002 era di apportare al circo un nuovo sapore, creando spettacoli a grandezza d’uomo. Il primo spettacolo LOFT si scosta dagli standard del circo fantastico per preferirvi l’ambiente intimo del loft d’artista. Gli istanti che gli artisti dividono con il pubblico sono un incredibile mélange di forme artistiche – acrobazia, danza d’avanguardia, clownerie, musica, canto, testi, proiezioni video interattive, DJ in diretta: il risultato è un nuovo tipo di spettacolo.

Dal 19 al 21 ottobre ore 20:30 (domenica 18:30)

Biglietti: 25 €