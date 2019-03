“I colori delle stelle” – Spettacolo per l’Osservatorio Astronomico

Sabato 30 marzo alle ore 21 al Teatro San Giovanni Battista la compagnia teatrale Sulle Ali della Fantasia, con Alyat Danza e la collaborazione dell’Accademia della Fantasia, metterà in scena lo spettacolo per famiglie “I colori delle stelle”. L’evento è realizzato con il patrocinio della Regione Liguria e il patrocinio e l’intervento economico del Municipio VI Medio Ponente a favore dell’Osservatorio Astronomico di Sestri Ponente, che celebra così il suo 35esimo anno di attività. Sulle Ali della Fantasia celebra invece il 20emo anniversario della sua nascita.

Il sodalizio raccoglierà fondi da devolvere all’osservatorio per permettere ai suoi volontari di costruire un’aula attigua allo stesso da adibire a planetario per la didattica dei piccoli e grandi osservatori dei cieli che vanno in visita alla struttura.

Il family show avrà tempi contenuti rispetto ai normali spettacoli di Sulle Ali della Fantasia, per permettere la successiva conferenza con Franco Malerba, il famoso astronauta italiano che i colori delle stelle li ha visti da un po’ più vicino. Infatti allo spettacolo seguirà una sua presentazione e la conferenza sulla “Professione Astronauta”. A seguire premiazione dei soci fondatori dell’importante struttura e quella dei vincitori del concorso “Disegna le tue stelle” per tutti gli intervenuti con un disegno appunto sugli astri e costellazioni.

Sarà possibile posteggiare le auto anche nel parcheggio dell’Ospedale Antero Micone, attiguo al teatro. Le persone non udenti potranno seguire la serata direttamente con le traduttrici LIS Lingua dei Segni Italiana.

Prenotazioni: 3463773017