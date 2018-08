Harry Potter e la maledizione dell’erede, evento speciale alla Feltrinelli in occasione dell’uscita

Genova. La Feltrinelli resta aperta tutta la notte per l’uscita di Harry Potter e la maledizione dell’erede.

Ecco l’ottava storia di Harry Potter, a 19 anni dall’uscita del primo capitolo dell’amatissima saga nata dalla fantasia di J.K. Rowling. Harry Potter and the Cursed Child è il testo dello spettacolo teatrale, la prima storia ufficiale di Harry Potter a essere rappresentata sul palcoscenico.

Quanto alla trama, è sempre stato difficile essere Harry Potter e non è molto più facile ora che è un impiegato del Ministero della Magia oberato di lavoro, marito e padre di tre figli in età scolare. Mentre Harry fa i conti con un passato che si rifiuta di rimanere tale, il figlio minore Albus deve lottare con il peso dell’eredità famigliare che non ha mai voluto. Il passato e il presente si fondono minacciosamente e padre e figlio apprendono una scomoda verità: talvolta l’oscurità proviene da luoghi inaspettati…

Dalle ore 22 chi porta una maglietta bianca potrà farla serigrafare con un’immagine celebrativa dell’evento. E allo scoccare della mezzanotte, prenderà il via la vendita del libro.