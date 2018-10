“Book Pride” – Fiera Nazionale dell’Editoria Indipendente, organizzata da ODEI Osservatorio degli Editori Indipendenti, giunta questa primavera alla quarta edizione milanese, torna per la seconda volta a Genova.

Prosegue quindi il viaggio per l’Italia per promuovere la lettura e dare visibilità all’editoria indipendente in altre città che affianchino l’importante esperienza di Milano, che riscuote di anno in anno maggiore successo di partecipazione e che è ormai diventata un momento fondamentale di scambio e confronto per gli operatori del settore.

A Genova saranno presenti oltre 80 case editrici a testimoniare l’eccellenza dell’editoria indipendente in Italia, con un’importante rappresentanza dell’editoria ligure, la rinnovata collaborazione con le librerie indipendenti locali e il coinvolgimento per la prima volta di spazi e realtà culturali genovesi particolarmente rinomati e attivi sul territorio (“Book Pride Off”). Ritorna anche “Book Young”, lo spazio dedicato a bambini e ragazzi.

“Tutti i viventi” è il tema dell’edizione 2018 di “Book Pride”, già declinato nel programma dell’edizione milanese e ancora presente a Genova, fil rouge dei numerosi incontri e presentazioni che si alterneranno durante i tre giorni. Il desiderio è quello di rappresentare la molteplicità e il mutamento e di raccontare le forme di tutti i viventi, le loro idee, le azioni, le contraddizioni, i progetti, i legami, i contrasti.

Orari di apertura: venerdì ore 14 – 20 | sabato e domenica ore 10 – 20