Al Carillon di Paraggi torna la festa degli avvocati

Anche quest’anno, gli avvocati saluteranno l’arrivo dell’estate con una festa, il 12 luglio a partire dalle ore 21,00.

Via le giacche e le cravatte, nello splendido scenario che offre il locale Carillon, circa 200 tra Avvocate e Avvocati di tutte le generazioni, qualche magistrato, si incontreranno per passare una serata all’insegna dell’allegria e spensieratezza.

Sarà un momento di incontro e di aggregazione per una Categoria che abbisogna di essere sempre più unita e compatta anche in vista delle imminenti elezioni del Consiglio dell’Ordine e quale migliore occasione se non la convivialità per stemperare tensioni.

E poi, finita la cena, quattro risate con Antonio Ornano prima di iniziare a ballare.