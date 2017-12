The Wall, arriva nelle sale il film dedicato all’album dei Pink Floyd

Genova e provincia. Il 29 e 30 settembre e il primo ottobre, dopo il successo del Toronto International Film Festival, arriva anche in Liguria Roger Waters. The Wall, il film in 4K e Dolby Atmos dedicato all’omonimo album dei Pink Floyd, distribuito al cinema da Nexo Digital.

Con oltre 30 milioni di copie vendute The Wall è una pietra miliare del rock e della carriera della band inglese, che a 36 anni dalla sua prima pubblicazione continua a infiammare le folle, come provano le sue successive ristampe, il successo della riduzione cinematografica che valse un premio Oscar per la regia ad Alan Parker nel 1982 e i 219 concerti che Waters ha tenuto tra il 2010 e il 2013, riproponendo l’opera nella sua versione integrale.

Il film evento si sviluppa su più livelli: all’esperienza del concerto su un album classico dei Pink Floyd si aggiunge il road movie di Waters che fa i conti con il passato e un emozionante film contro la guerra. Sono proprio le riflessioni di Waters sul senso di perdita, sull’amore, sulla vita e sulla guerra ad aver spinto il cantautore a produrre e co-dirigere un film che gli ha permesso di confrontarsi con il significato di The Wall.

La pellicola sarà arricchita dalla conversazione tra Rogers Waters e Nick Mason che, per la prima volta dallo scioglimento della band, risponderanno insieme alle domande che i fan possono inviare sin da ora al sito ufficiale.

A Genova e provincia il film sarà distribuito nelle seguenti sale:

Genova: Corallo, The Space Cinema e Uci Fiumara.

Chiavari: Cantero.

Rapallo: Augustus.

Sestri Levante: Ariston.

Sori: Sala Enzo Costa.