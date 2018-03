Radiostar in concerto – Open act Max Lo Buono

Chi sono i RADIOSTAR? 18 anni di attività, oltre 850 concerti, 90 BRANI IN 90 MINUTI, la band più folle d’Italia. Torna a Genova uno dei gruppi più amati nel panorama live, per una notte straordinaria, tutta da ballare e da cantare sulle note del peggio e del meglio della Musica mondiale. Tutto quello che avete sempre ascoltato, come non lo avete mai sentito.

Open Act MAX LO BUONO che dei Radiostar dice testualmente “Sono dei pazzi ???? e il loro show é divertentissimo.

Di Max che tutti conosciamo che dire: suonerài suoi brani ed alcune cover e con lui sul palco ci saranno Salvatore Bazzarelli Nicola Denti Pier Bernardi Leonardo Cavalca ed Emy Guerrisi.

Neanche da dire…serata da non perdere.

INFO E PRENOTAZIONI mandando un SMS o un WHATSAPP 3283177555

PREVENDITA DA DISCO CLUB in Via san Vincenzo