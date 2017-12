Porto Antico, la cultura e i gusti del mare protagonisti a Slow Fish

Genova. Torna Slow Fish – dal 14 al 17 maggio al Porto Antico di Genova – la manifestazione internazionale, organizzata da Slow Food Italia e Regione Liguria in collaborazione con il ministero delle Politiche agricole, alimentari e forestali, che per prima ha unito il piacere legato al cibo alle tematiche ambientali della tutela dei mari e delle specie ittiche.

La kermesse offre un’esperienza multisensoriale in cui l’assaggio si completa con il piacere della cultura legata al cibo. 21 Laboratori del Gusto, in cui artigiani e chef guidano le degustazioni affiancati da biologi marini e pescatori; 8 lezioni della Scuola di Cucina e 4 Appuntamenti a Tavola con star della cucina italiane e internazionali per chiudere in bellezza la visita.

Attenzione rivolta come sempre ai bambini nello spazio Slow Food Educazione, perché comincino fin da piccoli a scegliere cibi che non deturpino l’ambiente e facciano bene alle comunità locali. In gita con la scuola o a passeggio con la famiglia, grazie all’esperienza diretta del mondo marino e al confronto con i pescatori, potranno portare a casa un ricco bagaglio di conoscenze.

Niente di meglio di Slow Fish per rifornirsi di buoni prodotti in quella che ormai possiamo chiamare via della buona spesa. Novità dell’edizione 2015 è la presenza di una trentina di produttori dei Mercati della Terra liguri di Cairo Montenotte e Sarzana che completano il Mercato, dove acquistare il prodotto fresco e conservato, olio, spezie, sale, alghe e derivati, e l’offerta del mercato ittico di Genova, straordinariamente aperto tutto il giorno per l’occasione.

Grazie al programma di conferenze dei Laboratori dell’acqua, oltre al buon cibo c’è il confronto tra saperi: quelli dei pescatori da tutto il mondo che condividono battaglie e prospettive, degli esperti che raccontano con un linguaggio semplice e diretto le problematiche che affliggono il mare.

Orari: da giovedì a sabato: dalle 11 alle 23, domenica dalle 11 alle 19; mercato Slow Fish: da giovedì a sabato dalle 10 alle 22, domenica dalle 10 alle 18; enoteca: giovedì dalle 13 alle 23, venerdì e sabato dalle 12 alle 23, domenica dalle 12 alle 21.

I posti disponibili per gli eventi su prenotazione sono limitati, per cui è indispensabile prenotare. Il termine ultimo per le iscrizioni è il 10 maggio. Verrà inviata una e-mail di conferma dell’iscrizione. Non sono accettate le prenotazioni telefoniche. Eventuali disdette (non sono valide quelle telefoniche) saranno rimborsate al 30% se e solo se pervenute entro il 26 aprile scrivendo una e-mail a prenotazioni@slowfood.it.

Sarà possibile iscriversi agli eventuali posti rimasti presentandosi durante Slow Fish alla reception eventi.

Chi è socio Slow Food potrà avvalersi dello sconto di 20 euro sugli Appuntamenti a Tavola e di 5 euro sui Laboratori del Gusto e le lezioni A Scuola di Cucina con i Master of Food.

Programma Slow Fish giorno per giorno