Mattew Lee in concerto a Rapallo

Rapallo. Un giovane ed eclettico pianista ospite del Palco sul mare Festival il 19 agosto: Matthew Lee (ore 21.30 lungomare di Rapallo).

Cantante e funambolico artista, Matthew Lee propone uno show capace di scaldare le platee grazie al modo eccentrico di suonare il piano e alla voce inconfondibile e grintosa.

L’artista di Pesaro ha già all’attivo un vasto repertorio di brani che sembrano rispolverare in maniera inedita le atmosfere musicali rock degli anni ’50 e ha alle spalle una importantissima gavetta fatta di oltre mille concerti internazionali, che gli hanno permesso tra l’Europa e gli Stati Uniti di guadagnarsi in tempi brevi i consensi del pubblico e della critica che lo ha definito The genius of Rock n’ roll e il Genio sulle orme di Jerry Lee Lewis.

Rapallo sarà animata anche dagli eventi collaterali Happening nelle strade del centro storico e del lungomare già a partire dalle 19.15 e fino a mezzanotte grazie alle animazioni di ballerini boogie e rock’n’ roll della scuola Mash Up, coordinati da Andrea Orlandi; gli artisti proporranno una fusione tra blues, r&r, bluegrass e country dedicata agli appassionati di rock and roll, rockabilly e degli anni ’50 in generale.