Beach Music Parade fa scatenare Rapallo e Santa Margherita Ligure

Dopo il grande successo dei primi due appuntamenti dell’estate, che ha preso vita a Finale Ligure ed ha animato le spiagge di Albissola Superiore e Albissola Marina, il terzo evento Beach Music Parade domenica 29 luglio riempie di musica ed energia Rapallo e Santa Margherita Ligure, zone d’eccellenza non solo in Liguria, ma in tutto il mondo.

Dal pomeriggio e fino a mezzanotte l’evento fa divertire chiunque, dai ragazzi alle famiglie. Gli organizzatori, ovvero Giacomo Canale, l’ideatore della manifestazione, Nino Tassara, Max Costa e Fabrizio Fasciolo, presidente provinciale del SILB, hanno semplicemente pensato ad un “contenitore” che metta insieme tante eccellenze diverse.

Il tema comune della Beach Music Parade del 29 luglio è “White Party”. Sarà una festa in bianco piena d’energia e voglia di divertimento.

Ecco il programma nel dettaglio

Bagni Ariston Rapallo: musica con spettacolo di danza del ventre e animazione al Tub’s Bar. sangria a 5€. ristorante alla carta e cocktail bar. Tel. 0185.53654

Baia dei Sogni Rapallo: musica dal vivo con il duo acustico Clara Sambu. grigliata a 18€ con consumazione (prosecco/ birra/ analcolico). cocktail bar. Tel. 328 8239514

Bagni Bristol Rapallo: musica revival ’70’/80/’90 con dj Alfre. apericena 18€ con consumazione. aperibimbi a 10€. Tel. 347.4029922

Rapallo Bagni Porticciolo: musica e intrattenimento con Massimo Gallinati (in arte Macho) al BLISS BEACH BAR. Focacce e spritz a 15€. a seguire nella terrazza di Villa Porticciolo dj set con Ale e Sergio Nigma Auditore. Tel. 0185.042664

Bagni Tigullio Rapallo: musica live e karaoke con Dasdy. aperitivo con buffet (e assaggio di cozze alla marinara) a 15€ con consumazione. Tel. 335.8018870

Bagni Vittoria Rapallo: musica dance e revival di dj Luca Angiolini. apericena a 18€ con consumazione. Tel. 347.0338367

Bagni Lido & Flora Rapallo (Spiagge Del Tigullio): musica dal vivo con Diamond Duo (Nicole Magolie & Gabriele Gentile). Aperitivo con buffet a 15€ con consumazione. Ristorante alla carta. Tel. 0185.54084

Covo Beach by Miami Cafè Santa Margherita Ligure: musica deep-house e lounge con dj Emanuele Marolato. Apericena a 15€ con consumazione. Tel. 335.8380308

Margherita Beach Santa Margherita Ligure: musica dance e revival con dj Giovanni Carrara. Aperitivo con buffet a 15€ con consumazione. Tel. 0185.287883

Spiaggia Minaglia Beach Santa Margherita Ligure: dj set Matteo Parlà con musica house e dance. Aperitivo con stuzzichini a 10€ con consumazione. Tel. 392.0421906

Bagni Vicini Santa Margherita Ligure: musica lounge. aperitivo con buffet a 15€ con consumazione. Tel. 0185.285421

Spiaggia di San Michele di Pagana: il Comune di Rapallo presenta RapalloDance2018 serata Nigh On The Beach con dj Alberto Bibo Zappettini & voice Andrea Carretti. www.facebook.com/events/1943377112348312

La festa prosegue fino a tarda notte in discoteca al Covo di Nord-Est di S.Margherita Ligure. Chi partecipa alla Beach Music Parade può ritirare il suo ingresso omaggio presso tutti gli stabilimenti balneari aderenti alla manifestazione.

Beach Music Parade è una festa collettiva, composta da tanti eventi diversi pensati per ogni tipo di pubblico, organizzati dai diversi operatori del litorale. Molti gli stabilimenti balneari coinvolti in questo grande evento: dj set, grigliate, musica dal vivo, apericena, spettacoli… È un momento perfetto per far festa tutti insieme, chiunque abbia voglia di divertirsi sotto il sole e poi di sera trova l’appuntamento perfetto per rilassarsi. Come riassume lo slogan è una manifestazione che nasce per unire: sole, musica, mare & divertimento fanno scatenare la Riviera Ligure.

Info 393.3341734 – 393.334898 – 336.257984 – 335.483234