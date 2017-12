Apriamo i cancelli, Viva i Govi

Giardini Govi, Spazio da Far Vivere, 2 Sere al Mese

Un progetto pensato per far Vivere e Ri-Vivere i Giardini Gilberto Govi, a Punta Vagno – Foce-Albaro, luogo poliedrico e dalle tante potenzialità, forse ancora non appieno espresse.

Offrire l’occasione a Singoli, e anche ad Associazioni, di trascorrere e far trascorrere una piacevole serata, in allegra e amichevole compagnia, con proposte particolari, alcune fisse ed altre una tantum, per sperimentare la creazione e lo sviluppo di un luogo di ritrovo sociale, giovanile e non solo, nonché di progettazione e ideazione comunitaria.

La prima serata sarà Giovedì 29 dalle 20:30 in poi ai Giardini Govi con la partecipazione del gruppo di pattinatori Zenaroller e di Genova Parkour, accompagnati da musica dal vivo e tanto altro.

L’evento è evento realizzato dall’Associazione WeCare Genova e patrocinato dal Municipio VII Medio Levante.