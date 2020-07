Genova. A pochi giorni dall’inaugurazione e a qualcuno in più dalla riapertura al traffico, alcune immagini in anteprima del nuovo Ponte Genova San Giorgio, mentre gli operai di PerGenova stanno mettendo a punto gli ultimi ritocchi e rifiniture. Il viadotto è lungo 1067 metri e avrà tre corsie per senso di marcia.