Malattie rare, la protesta in Regione: “Chiusi in casa da un anno, quando arriva il vaccino?”

Genova. Si sono riuniti in presidio davanti alla sede del Consiglio regionale con tanti palloncini regionali, che sono fragili per antonomasia, “come sono fragili i nostri ragazzi”. Sono i membri del Gruppo consultazione malattie rare Liguria che chiedono risposte certe sulla campagna di vaccinazione contro il coronavirus. Campagna che al momento, secondo la programmazione di Alisa, non partirà prima di maggio per loro e i loro cari individuati nella categoria degli “estremamente fragili” come da linee guida del ministero della Salute.