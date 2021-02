Scesi in piazza coi loro strumenti, hanno improvvisato inno di Mameli davanti alla Prefettura di Genova. Sono i lavoratori dello spettacolo di Cisl e Uil che stamattina ha dato vita a un presidio per ricordare che da un anno sono fermi anche i settori del teatro e della cultura. “Noi potremmo lavorare in sicurezza ma ci hanno bloccato da un anno – dice il primo violino del Carlo Felice, Elisabetta Garetti – mentre in altri Paesi è possibile”.