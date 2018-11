Genova. L’ampliamento delle zone di attesa del pronto soccorso, quelle dove i pazienti in barella aspettano la visita, per avere un migliore confort e una maggiore privacy, ma anche il nuovo angiografo e i nuovi spazi del dipartimento organizzato per intensità di cure. Queste le ultime migliorie apportate dall’ospedale Galliera.