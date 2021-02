Genova. Per i commercianti di corso Sardegna il sogno di trasferirsi nell’ex mercato ortofrutticolo, che aprirà i battenti a fine anno dopo l’imponente restyling che abbiamo documentato dall’interno, rischia di sfumare a causa dei costi da sostenere per occupare i nuovi locali, in tutto 40 spazi per oltre 7mila metri quadrati destinati a esercizi di vicinato e ristorazione affacciati sul nuovo parco pubblico.