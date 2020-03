Coronavirus, viaggio a bordo della nave ospedale Gnv Splendid

È stata consegnata alla Regione Liguria, oggi a Genova, la nave ospedale Gnv Splendid che da lunedì, prima in Italia, ospiterà a bordo malati di coronavirus in terapia di media intensità e pazienti in quarantena dimessi dagli ospedali.

A bordo sono state allestite nel giro di una settimana 25 cabine trasformate in stanze d’ospedale con connessione internet e televisione. In prospettiva la nave potrà offrire fino a 400 posti letto oltre alle sistemazioni del personale marittimo e sanitario. La Gnv Splendid rimarrà ormeggiata al Terminal Traghetti di Genova ed è stata messa a disposizione della Regione Liguria al valore simbolico di un euro fino al termine del periodo di emergenza.