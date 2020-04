Bella Ciao, W la resistenza (anche a casa) nel video del Millelire Gospel Choir

Genova. Nato nel 2000, fondato dal direttore Andrea Porta, il Millelire Gospel Choir di Genova è una formazione corale mista costantemente cresciuta in qualità e apprezzamento da parte di pubblico e critica. Per questo 25 aprile 2020, una Festa di Liberazione completamente inedita e forse zoppa a causa delle limitazioni dovute all’emergenza pandemica i “Millelire” hanno voluto dedicare un’esecuzione dell’inno partigiano per eccellenza: Bella Ciao.

Nel video compaiono tutti i componenti della formazione, ognuno da casa propria, e perfettamente intonati danno vita a un canto collettivo realizzato grazie alla tecnologia.

L’arrangiamento e la direzione sono di Andrea Porta.

Il mixaggio audio di Silvano Meneghelli.

Il montaggio video di Daniele Stoppani.