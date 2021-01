Al liceo King tamponi rapidi in palestra, così la scuola riparte in sicurezza

Il simbolo della ripartenza delle scuole superiori è il liceo King di Sturla. Da qui oggi è ripreso a pieno ritmo lo screening degli studenti delle scuole superiori – e del relativo personale – attraverso i tamponi rapidi antigenici. “Prima della chiusura con la geolocalizzazione dei casi avevamo notato che in quella zona la situazione non era buona – spiega Luigi Canepa, direttore del consultorio familiare della Asl 3 -. In realtà da allora sono passati due mesi e il virus avrà fatto molta strada, ma monitorare un plesso così grande, che conta più di mille studenti, ci permetterà di avere un quadro più preciso dello stato infettivologico della popolazione scolastica”. I dati degli scorsi mesi, comunque, avevano già evidenziato una circolazione molto bassa nelle scuole.