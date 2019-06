Al lavoro su Ponte Morandi, ecco le opere di mitigazione

Genova. Le immagini, fornite dall’ATI dei Demolitori mostrano i lavori, a 45 metri di altezza, sull’impalcato, per realizzare le vasche di acqua, che sono una delle opere di mitigazione più importanti, in previsione della demolizione delle pile 10 e 11 tramite cariche esplosive.

Le vasche, ricavate dal posizionamento di new jersey e lunghe una ventina di metri per un metro e mezzo di larghezza, sono state posizionate sopra l’impalcato all’altezza di 45 metri e avranno una larghezza di ricaduta intorno ai 22 metri. Attualmente le vasche sono già cariche d’acqua.