Abitanti e commercianti della Maddalena protestano davanti a Tursi

“Non siamo qui per fare richieste, ci siamo stancati di fare richieste, il Comune sa benissimo quali sono le cose di cui la Maddalena ha bisogno ma non ha fatto nulla in questi tre anni e mezzo, quindi noi oggi siamo qui per protestare e per dire basta al degrado che si stratifica sul degrado”. A parlare è Marzia Giorgi, presidente dell’associazione Ama Maddalena che insieme ad altre realtà del centro storico e al coordinamento ligure Mettiamoci in gioco (contro l’azzardo), è scesa in piazza davanti a palazzo Tursi mentre all’interno si svolgeva il consiglio comunale.