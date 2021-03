Sopra ha ancora il nastro per segnalare la vernice fresca. Una panchina di via Galata è stata dipinta di rosso per non dimenticare l’omicidio di Clara Ceccarelli, uccisa dall’ex compagno nel suo negozio, la pantofoleria Jolly Calzature che gestiva da anni in via Colombo.

Una panchina di via Galata è stata dipinta di rosso per non dimenticare l'omicidio di Clara Ceccarelli, uccisa dall'ex compagno nel suo negozio, la pantofoleria Jolly Calzature che gestiva da anni in via Colombo

1 di 8