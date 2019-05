Genova. Le immagini della stiva della nave Bahri Jedda, della stessa compagnia di quella che dovrebbe attraccare lunedì a Genova, mostrano il carico di un viaggio dello scorso anno. Nelle foto si vedono chiaramente mezzi militari come autoblindo leggere, camion per trasporto truppe e carrelli dotati di radar che potrebbero essere utilizzati per la guida di missili.

