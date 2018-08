Zones Portuaires, un festival tra città e porto

Genova. Un festival cinematografico dedicato alle città di porto. Nato a Marsiglia nel 2012, è diventato un’occasione per lasciar emergere il fil rouge che lega le città di mare e le loro attività. Tre giorni in cui non sarà solo il cinema a essere protagonista. Genova sarà l’ospite d’onore nel 2016.

Incontri, esposizioni, aperitivi a tema ed eventi.

Il programma

Giovedì 10

Ore 16 Visite & Esposizioni

La Centrale Enel (posti limitati) ingresso gratuito

La Lanterna e il Museo (ingresso gratuito al parco, biglietto ridotto museo e mostre a 3 euro).

Ore 18 Inaugurazione

Invito ufficiale alla Città di Genova, ospite d’onore di Zones Portuaires 2016 a Marsiglia, e presentazione Festival (ingresso gratuito).

Ore 19 Proiezioni

Cortometraggi sul Porto (ingresso gratuito).

Ore 20 Gusto e incontri

Cena sotto la Lanterna

Introduzione ai film (ingresso gratuito)

Ore 21 Film

Carte Blanche a Genova preview (ingresso gratuito)

F1: Il porto di Genova, le radici del futuro (S.Vento, Italia, doc, 37’)

F2: Les Hommes du Port (A. Tanner, Italia, 64′)

Venerdì 11 settembre – Darsena e Prè

Ore 15 Incontri & Esposizioni (ingresso gratuito)

Tavola rotonda: “Il Porto e la Città. Un incontro possibile”, Darsena – Dipartimento di Economia, aula Arsenale.

“Il silos granario Hennebique. Il Gigante e il Serpente”, Darsena – Galleria Dipartimento di Economia, Dsa Scuola Politecnica di Genova

Ore 17 Visite

Mem Memorie e Migrazioni (Galata, ingresso ridotto a 7 euro)

Commenda di Prè (ingresso ridotto a 3 euro)

Ore 20 Gusto e incontri

Cena Senegalese (Piazza delle Marinelle)

Introduzione al film di D.Sulewic, S.Ngagne, M.Bousso, M.L.Gutierrez Ruiz (ingresso gratuito)

Ore 21 Film

Carte Blanche a Zones Portuaires Saint Nazaire (ingresso gratuito)

F3: La Pirogue (M.Touré, Francia-Senegal, 87′) (Piazza delle Marinelle)

Sabato 12 settembre 2015 – Lanterna e Darsena

Ore 14 Visite ed esposizioni

La Lanterna e il museo (ingresso gratuito al Parco, biglietto ridotto museo e mostre a 3 euro)

Ore 15 Passeggiata e incontri

A piedi nudi nel Porto dalla Lanterna alla Darsena, partenza dalla biglietteria della Lanterna (ingresso gratuito)

Ore 17 Visite e veleggiata

La sala Velieri del Galata e Prova la Vela! / HolaBoat e Solidarietà e Lavoro / biglietto: 18 € inclusa apericena dei Pescatori

Ore 18 Visite e incontri

Goam, visita guidata inGE (ingresso gratuito)

Il Nazario Sauro, biglietto integrato 11 euro inclusa apericena dei pescatori

Ore 20 Gusto e incontri

Apericena con i Pescatori;

Introduzione al film di E.Vigne, ingresso gratuito

Ore 21 Film Carte Blanche a Zones Portuaires Marseille

Galata Museo del Mare, Auditorium Rina (ingresso gratuito)

F4: Zone portuaire (E.Vigne, J.Chesnel, Francia, doc, 38’)

F5: Sorpresa!

Ore 23 Chiusura Zones Portuaires

Balli del Mediterraneo