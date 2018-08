Zoagli sport & fun, c’è anche la gara di nuoto e la corsa fuori strada

Zoagli. Nuoto, arti marziali, scherma, tiro con l’arco, pallanuoto, danza, mountain bike, boxe, ginnastica e molto altro. Domenica 28 agosto a Zoagli torna “Sport & fun”, una manifestazione promozionale per le associazioni sportive del territorio.

Dalle 9 alle 18 si potrà curiosare tra i gazebo delle varie associazioni sportive o partecipare alla gara di nuoto in acque libere e alla corsa fuori strada, una novità per la kermesse, un biathlon insolito destinato a suscitare l’interesse di tanti amatori e agonisti che arriveranno a fine estate a Zoagli per conquistare il titolo di campione Sea2sky 2016.