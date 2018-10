Zoagli Sport & Fun 2018

Domenica 9 settembre piazza XXVII Dicembre diventerà, per il quarto anno di fila, un grande villaggio dello sport. Sono tante le associazioni che hanno già dato conferma della loro presenza, tra cui Centro cinofilo Kindomsky, Palestra Viva Rapallo, MSD Academy, Black Shark Carasco, Liguria Wrestling Academy, ASD Minigolf Santa Margherita, Young Ballet Rapallo, Piscina Rari Nantes Camogli, Accademia delle Arti Marziali, Berenice Sailing Rapallo, Centro Anemos, Tigullio SeaHorses Baseball e molte altre.

Una vera e propria fiera dello sport – e non solo – con la possibilità per tutti di scegliere e provare varie discipline, in una cornice di musica, divertimento e, si spera, un ultimo sprazzo di estate. Le varie palestre e associazioni sportive del territorio saranno presenti con i loro stand e spazi per le prove pratiche delle discipline: si passerà dal percorso di minigolf a quello per l’addestramento cinofilo, passando per un vero e proprio ring di wrestling, una distesa di tatami e un palco che ospiterà ballerini di ogni tipo.

Dalle ore 14 si alterneranno sul palco, tatami e ring le esibizioni delle varie realtà sportive presenti e per le ore 20 chiuderanno la giornata i ragazzi del wrestling della Liguria Wrestling Team e della International Wrestling Entertainment con uno show senza esclusione di colpi.

Durante la Zoagli Sport & Fun sarà anche possibile fare una donazione a favore delle famiglie vittime del recente crollo del Ponte Morandi, con l’incasso che sarà versato sul conto corrente dedicato presso Banca Carige.

Zoagli Sport & Fun giunge quindi alla quarta edizione: una bellissima iniziativa promossa dal delegato allo Sport del comune di Zoagli Massimiliano Amantini che dimostra ancora una volta un grande impegno nella promozione sportiva e del territorio.