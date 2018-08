Zibba presenta il nuovo album live alla Claque

Genova. Si intitola Muoviti svelto, il nuovo disco di Zibba e Almalibre. Un album composto da dieci tracce, che vedono la partecipazione di grandi artisti del panorama italiano come Niccolò Fabi, Leo Pari,Omar Pedrini, Patrick Benifei e Bunna. “Muoviti svelto” sarà presentato live venerdì 17 aprile alla Claque, tappa di un tour che porterà Zibba nelle principali città italiane.

Dice Zibba: “La musica è davvero la mia vita, e come la vita chiede sincerità. Di essere autentici, come davanti allo specchio. Quindi meglio aprirsi e sentirsi comodi nella propria parte. Perché quello che siamo sul palco possa assomigliare il più possibile a quello che siamo nel quotidiano. Chi ci segue ci mette tanta anima quanta noi ne mettiamo in quello che scriviamo, e un pubblico così si merita il meglio. Nella musica e nelle intenzioni. Nell’abito, nello scambio, nelle parole. Questo disco è l’immagine nitida di un momento, di un anno passato in viaggio tra grandi soddisfazioni e una fortissima energia a mandare avanti tutto. E muoviti svelto è un consiglio che do per primo a me stesso, per ricordami che il tempo è davvero l’unica cosa che abbiamo e che vale la pena spenderlo per cose belle, positive e che parlino davvero la nostra lingua”.

Biglietti a 15 euro.