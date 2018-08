Zeus e il fuoco degli dei

Genova. Chi è stato? Su chi ricadrà la terribile vendetta del re degli dei? La nostra storia comincia dalla fine: Prometeo (ebbene sì, è stato lui!) giace incatenato a una roccia tormentato da un’aquila che gli rode il fegato.

Una tragedia/commedia raccontata con un piglio ironico ma mai parodistico, in cui si percepisce l’audacia degli uomini e la prepotenza degli dei, incarnati in Zeus capriccioso quanto potente, invincibile quanto vendicativo. Le uniche armi a disposizione di Prometeo e degli uomini sono il coraggio e l’ironia. Basteranno?

Come in ogni tragedia che si rispetti, anche qui troveremo un coro: le tre arpie ci accompagneranno per tutta la narrazione, confondendo il coro tragico a quello musicale…

Spettacolo adatto ai bambini sopra i 5 anni. Prima dell’evento, la domenica alle 15, laboratorio “Con un po’ di fantasia”, a cura dell’associazione Bim Bum Bam.

Inizio alle 10 (lunedì 5 marzo) e alle 16 (domenica 4 marzo). Biglietti da 6 euro.