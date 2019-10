Zena Rockabilly Festival il 16 novembre

Genova. Si terrà sabato 16 novembre 2019 il “Zena Rockabilly festival”

Secondo appuntamento degli Zena Festival: stavolta e’ Zena Rockabilly Festival insieme a

Frankie & the nuggets (da Frosinone)

Ivan wildboy trio (da Torino)

Slap de Luxe ( daGenova)

The Di Maggio connection (da Firenze)

Una serata di grande energia e divertimento con 4 band cha faranno ballare il pubblico come sempre. Tra di loro spicca Marco Di Maggio, che si è esibito in Usa, Cina, Russia, ed Europa, partecipando a varie edizioni di festival prestigiosi quali: Montreux Jazz Festival 2009 (svizzera) Viva Las Vegas 2000/2001 (usa) e di recente è stato ospite per due appuntamenti al Joca each Festival di Jovanotti

Programma “Zena Rockabilly festival” e biografia:

Inizio ore 21.00

Master of ceremonies: Filippo Sarti

Ingresso euro 20 posto unico per 4 ore di spettacolo.

Prevendite su : https://www.happyticket.it/genova/acquista-biglietti/145455-zena-rockabilly-festival.htm

Infoline 333-5222 944 –

Produzione: Robe di Musica – www.robedimusica.com

Altre info: su www.robedimusica.com/zena-rockabilly-festival/

Evento Facebook per segnalare la propria partecipazione: https://www.facebook.com/events/510396783042713/

Biografia

The Di Maggio Connection

Marco di Maggio : chitarra e voce

Matteo Giannetti: contrabbasso e voce

Marco Barsanti: batteria

Marco di Maggio è un esponente di punta della scena R’n’R internazionale e considerato dalla stampa specializzata come uno tra i migliori chitarristi mondiali.

Si è esibito in Usa, Uk, Cina, Hong Kong, Russia, Danimarca, Finlandia, Norvegia, Francia, Spagna, Germania, Svizzera, Olanda, Lettonia, Svezia, Austria, Estonia, Grecia, Italia, partecipando a varie edizioni di festival prestigiosi.

Frankie & the nuggets

Frankie Micheli (Guitar;Voice)

Luca Marzella (Lead Guitar)

Diego Micheli (Double Bass)

Alessandro Blasi (Drums)

Il progetto Frankie&the Nuggets nasce dalla spropositata passione per gli anni 50, per la cultura ,le idee ,i colori e i suoni..

L’incontro casuale in un bar tra Frankie Micheli (chitarra;Voce) e Luca Marzella (Chitarra) crea una vera e inaspettata intesa

tra i due soprattutto grazie alle stesse influenze musicali , alla ricerca delle stesse sonorità. . A quel punto si aggiungono contrabbasso (Diego Micheli) e batteria (Alessandro Blasi) . Nasce così una band totalmente ispirata dal suono che quell’epoca evoca . Un sound genuino , brillante e in equilibrio costante tra acustico ed elettrico . Frankie&TheNuggets..!

Ivan wildboy trio

La band propone uno spettacolo di circa due ore di musica basato sui classici degli anni

’50 e ’60 americani e inglesi, curando sia la parte musicale che scenica in ogni dettaglio. Il

genere musicale è un sapiente mix di rockabilly e di beat che mette al centro il divertimento

cercando di coinvolgere il pubblico nella danza. Il gruppo ha molta esperienza sul palco

e ha prodotto nel tempo uno show davvero sensazionale e ricco di colpi di scena.

I musicisti:

Ivan WildBoy, voice & guitar

Marco Castellano, double bass

Raffaello Allemanini, drums

Slap de Luxe

Si formano a Genova all’inizio degli anni duemila: sono tre amici di una vita, provenienti da esperienze musicali vissute tra vari generi, dal bluegrass all’indie-rock, che condividono la passione per il rock’n’roll.

Il repertorio che propongono ripercorre il classico rock-a-billy delle origini, dalle hits più celebri ad altri brani più recenti e meno frequentati, più vicini alla country-music, al western-swing o al southern-rock.

I musicisti:

Jerry Marsala suona un contrabbasso montato con corde in budello

“Dede” suona una batteria ridotta all’essenziale

Alberto Giordano canta e suona una chitarra Gretsch dell’epoca.

Un suono vintage quindi, senza trucchi e accessori superflui.