Zena Guitars Festival

Riprendiamo l’attività musicale dopo venti anni di silenzio con un Festival….. (“Zena Festival”): tre serate che si svolgeranno presso il Crazy bull Café’, in via Degola 4r a Genova Sampierdarena.

Ad ogni serata parteciperanno sempre 4 formazioni/artisti diversi, per 3,5 ore di spettacolo.

Il primo evento sabato 9 novembre 2019

“Zena guitar festival”

Una serata dai forti accenti new Age , jazz, manouche, tradizionale e classica. Probabili i riferimenti ai grandi musicisti italiani (Pino Daniele) alle colonne sonore dei grandi compositori come E.Morricone.

Parteciperanno alcuni dei migliori maestri italiani di chitarra acustica ed anche il celebre contrabbassista Jazz Attilio Zanchi.

A partire dalle ore 21 si esibiranno (in ordine alfabetico):

Mauro Di Domenico, Pier Luigi Ferrari (con Attilio Zanchi), Fabio Mariani e Riccardo Zappa.

Posto unico : 20 euro

Prevendita:https://www.happyticket.it/…/145450-zena-guitar-festival.htm

Produzione Robe di Musica – Genova (www.robedimusica.com)

Info artisti su https://www.facebook.com/events/2136645576445530/

https://www.robedimusica.com/