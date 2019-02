Zen-A Fiera Benessere Genova

Genova diventa per due giorni la capitale del benessere naturale in tutte le sue forme! Presso i Magazzini del Cotone del Porto Antico di Genova (Modulo 8) un fine settimana dedicato al benessere nella sua accezione più ambiziosa: star bene in modo naturale. Dopo le prime sei edizioni con più di 90 espositori partecipanti ad ognuna di esse e oltre 100 relatori, che si sono alternati in più di 200 tra conferenze, esibizioni, corsi, dimostrazioni e pratiche di gruppo, torna per la settima volta la Fiera del Benessere di Genova.

ZEN-A Fiera Benessere accompagnerà il pubblico lungo un percorso di proposte per il benessere naturale e il vivere sostenibile, partendo dal salone ARMONIA, dedicato alla cura naturale della persona, proseguendo in ALIMENTAZIONE, con una rassegna di prodotti benefici per il nutrimento del corpo e il benessere della mente, passando per AMBIENTE, con una rassegna di attività e di prodotti per il tempo libero, naturalmente eco-oriented, sino al salone ABITARE, con soluzioni ecologiche per la casa.

ARMONIA: cosmesi naturale, cristalloterapia, centri benessere e termali, abbigliamento ecologico, cliniche per terapie naturali, turismo responsabile.

ALIMENTAZIONE: prodotti alimentari da agricoltura biologica e biodinamica, alimenti speciali per le intolleranze, integratori alimentari, bevande biologiche, alimentazione vegan, crudista e vegetariana.

AMBIENTE: mobilità sostenibile, fonti energetiche rinnovabili, risparmio energetico, trattamento dei rifiuti, riutilizzo e riciclo.

ABITARE: arredi e accessori ecologici, artigianato dal mondo, bioedilizia, condominio sostenibile, Feng shui, oggetti in materiali recuperati e riciclati.

GIARDINO ZEN: uno spazio bivalente, con la presenza di scuole, associazioni ed esperti in discipline olistiche e bionaturali e l’area per le dimostrazioni dal vivo, per coinvolgere il pubblico in modo dinamico ed informale.

Il percorso proseguirà nel Bio Bar, con un ristoro vegano ed una zona per la pausa e l’area dell’Editoria specializzata, per condurre al Giardino ZEN dove si susseguiranno le dimostrazioni di discipline olistiche e le pratiche di gruppo e nelle Sale conferenze, con un’agenda di appuntamenti culturali che spazieranno nelle varie accezioni del Benessere e delle tradizioni orientali. Molteplici gli incontri, le esibizioni, le dimostrazioni e le conferenze in calendario, occasioni per confrontarsi con gli esperti anche su temi legati all’ambiente ed all’ecologia: turismo sostenibile, commercio equo e solidale, fonti di energia sostenibili.

Torna e cresce l’area Giappone, novità della passata edizione di ZEN-A, nella quale quest’anno si potrà assistere a spettacoli, laboratori, dimostrazioni e mostre: esibizioni con i Kimono cerimoniali a ritmo di Taiko, il tamburo giapponese; una straordinaria conferenza sulla Spada Giapponese e tutte le arti marziali giapponesi. Anche l’arte del Raku e del Kokedama verranno svelate al pubblico con curiosi aneddoti anche sulla Via della Seta, il mondo del The, Origami. Da non perdere lo spettacolo teatrale dedicato a Edoardo Chiossone, il racconto dell’uomo straordinario, grazie al quale a Genova si deve la fondazione del Museo d’Arte Orientale più importante d’Europa.

La grande novità di quest’anno è la prima edizione di “Mondi Magici – Genova Stregata”, un’occasione unica per comprendere e capire quanto le pratiche legate alla natura, l’esoterismo e la magia possano contribuire al benessere psico-fisico. Tutti i visitatori potranno partecipare a lezioni pratiche, e prendere parte alle tavole rotonde; visitare le mostre e conoscere le molteplici forme di divinazione dai tarocchi alle Rune passando per la Lettura della Mano.