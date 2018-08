Zen-a, 3 giorni di fiera del benessere a Genova

Genova. Un week-end dedicato al benessere nella sua accezione più ambiziosa: star bene in modo naturale.

Dopo le prime quattro edizioni, che hanno visto partecipare ognuna più di 90 espositori, con oltre 100 relatori che si sono alternati in più di 200 tra conferenze, esibizioni, corsi, dimostrazioni e pratiche di gruppo, torna per la quinta volta ai Magazzini del cotone del Porto Antico la Fiera del Benessere.

Un percorso di proposte per il benessere naturale ed il vivere sostenibile, partendo dal salone Armonia, dedicato alla cura naturale della persona, proseguendo in Alimentazione, con una rassegna di prodotti benefici per il nutrimento del corpo e il benessere della mente, passando per Ambiente, con una rassegna di attività e di prodotti per il tempo libero, naturalmente eco-oriented, sino al salone Abitare, con soluzioni ecologiche per la casa.

In fiera il pubblico potrà acquistare prodotti, prenotare servizi,

partecipare a conferenze ed esibizioni gratuite ed aggiornarsi sul panorama ormai amplissimo produzioni biologiche e delle soluzioni per il “benessere naturale” dell’ambiente, delle persone e

degli animali.

Il percorso proseguirà nel Bio Bar, con un ristoro vegano/vegetariano e una zona per la pausa e l’area dell’editoria specializzata, per proseguire al piano superiore, nel giardino Zen, un’area della manifestazione dove si susseguiranno le dimostrazioni di discipline olistiche e le pratiche di gruppo

e nelle tre Sale conferenze, con un’agenda di appuntamenti culturali che spazieranno nelle varie accezioni del benessere e delle tradizioni orientali.

Per la prima volta a Genova in fiera sarà presente un angolo di Thailandia a cura di Naga associazione culturale Thailandese che proporrà musiche, danze, il vero massaggio Thai, l’intaglio della frutta e possibilità di acquistare il riso profumato e il riso integrale proveniente dalla Thailandia, le varietà di salse e gli ingredienti per la cucina Thailandese ed orientale, oltre ad abbigliamento in fibre naturali per Kung fu e Tai Chi.

Orari: venerdì 15-20, sabato e domenica 10-20. Biglietti a 6 euro. L’abbonamento ai tre giorni costa 10 euro.