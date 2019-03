“Zanna Bianca” – Omaggio all’avventurosa vita di London

La rassegna “La Tosse in famiglia” continua domenica 17 marzo alle ore 16 con la messa in scena di “Zanna Bianca” della Compagnia pugliese INTI e tratto dal libro di Jack London. Lo spettacolo racconta una grande avventura e vuole essere un omaggio all’avventurosa vita di London.

Nel Grande Nord, al centro di un silenzio bianco e sconfinato, una lupa con chiazze di pelo color rosso cannella sul capo e una lunga striscia bianca sul petto, ha trovato la tana migliore dove far nascere i suoi cuccioli. Tra questi un batuffolo di pelo che presto diventerà il lupo più famoso di tutti i tempi: Zanna Bianca. Luigi D’Elia e Francesco Niccolini tornano nel luogo che amano di più, la grande foresta. Ma se cinque anni fa l’avevano raccontata con gli occhi di un bambino meravigliato e di un nonno esperto e silenzioso, questa volta rinunciano agli esseri umani e alle loro parole, per incontrare chi della foresta fa parte come le sue ombre, il muschio, l’ossigeno: i lupi.

Questo è uno spettacolo che ha gli occhi di un lupo, da quando cucciolo per la prima volta scopre il mondo fuori dalla tana a quando fa esperienza della vita, della morte, della notte, dell’uomo, fino all’incontro più strano e misterioso: un ululato sconosciuto, nella notte. E da lì non si torna più indietro. Un racconto che morde, a volte corre veloce sulla neve, altre volte si raccoglie intorno al fuoco. Un omaggio selvaggio e passionale che arriva dopo dieci anni di racconto della natura, a Jack London, ai lupi, al Grande Nord e all’antica e ancestrale infanzia del mondo.

Biglietti: adulti 8 € | bambini 6 €

ZANNA BIANCA

“Della natura selvaggia”

spettacolo liberamente ispirato ai romanzi e alla vita avventurosa di Jack London

di Francesco Niccolini

con Luigi D’Elia

lupi e scene di Luigi D’Elia

luci: Paolo Mongelli

produzione: INTI

con il sostegno della Residenza Artistica di Novoli

Prima dello spettacolo alle ore 15 nel foyer ci sarà un laboratorio gratuito (ingresso con il biglietto dello spettacolo) a cura della scenografa Paola Ratto. Dopo lo spettacolo, alle ore 18 il pomeriggio in famiglia continua con la presentazione, sempre nel foyer, del romanzo “il lupo e la farfalla” di Francesco Niccolini con illustrazioni di Carla Manea e postfazione di Luigi D’Elia (edizioni Mondadori). Interverranno l’autore Francesco Niccolini, l’attore Luigi D’Elia e Martina Russo, giornalista e collaboratrice della rivista Andersen. L’incontro è organizzato in collaborazione con Teatro della Tosse, Libreria del Teatro della Corte, Mondadori e la rivista Andersen.