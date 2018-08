Campomorone. L’organo Giacomo Locatelli (1895) di Pietralavezzara a Campomorone, nella chiesa parrocchiale dell’Ascensione, ospita martedì 1 settembre il concerto di Yoshiko Masaki (organista titolare presso la Chiesa Riformata di Uetikon am See di Zurigo). In programma musiche di Puccini, Bach e Diabelli.

Inizio alle 21.15 e ingresso libero.