Yann Tiersen in concerto all’Arena del Mare

Yann Tiersen, compositore francese di grande talento e polistrumentista minimalista molto apprezzato, sarà il protagonista della serata presentata dal festival di musica indipendente “Supernova Estate” all’Arena del Mare, organizzata dall’Associazione Culturale Habanero.

Autore geniale e visionario che racconta le sue storie con uno stile unico e inconfondibile, alternando l’uso di strumenti come il pianoforte, la melodica, la fisarmonica e vari tipi di violino, Tiersen è autore anche di colonne sonore, ha raggiunto la popolarità internazionale componendo la musiche per il film francese “Il favoloso mondo di Amélie” ed ha realizzato, fra gli altri titoli, anche le musiche del film “Good Bye, Lenin!”.

Artista multiforme, Tiersen alterna nei suoi lavori brani che interpreta direttamente, pezzi strumentali e brani interpretati da artisti ospiti, e anche le sue esibizioni dal vivo sono molto varie: a volte è accompagnato da un’orchestra e da vari collaboratori ospiti, in altre occasioni le sue sessioni sono minimaliste e si alterna a vari strumenti, il piano, la fisarmonica, il violino, la chitarra elettrica, accompagnato da un percussionista e da un chitarrista.

Le spettacolo che Yann Tiersen presenterà al Porto Antico è un viaggio coinvolgente, un racconto in dieci parti che invita alla scoperta dell’isola di Eusa, al largo delle coste della Bretagna, proprio dove Tiersen vive: un’isola incontaminata, battuta dal vento e temprata dalle onde dell’Atlantico.

