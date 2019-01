XXII Concorso Letterario Azzurra Liguria

Mercoledì 23 gennaio alle ore 16 presso l’atrio della palestra del Centro Civico Buranello in via Prete Nicolò Daste 8/A a Sampierdarena si terrà il 22esimo Concorso Letterario Azzurra Liguria. La premiazione era prevista inizialmente durante le manifestazioni natalizie organizzate dal Municipio Centro Ovest ma a causa di alcuni contrattempi non dipendenti dal Municipio stesso la manifestazione è stata riprogrammata per la prossima settimana.

Parteciperanno al concorso molte poesie tra cui quella scritta da me, Ye Meike, dal titolo “Arriva Babbo Natale”. La mia poesia sarà visibile sulla pagina e sul gruppo di Facebook “Meike ye Official” e sul sito web wwww.yemeikefanclub.altervista.org a partire dalla serata del 23 gennaio.

La cittadinanza è invitata a partecipare a questo evento non solo per conoscere nuovi profili culturali ma anche per condividere insieme un momento di festa.