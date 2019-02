XV Edizione della mostra mercato ArteGenova

ArteGenova si prepara alla 15esima edizione presso il Padiglione Blu della Fiera di Genova, per portare nuovamente sotto i riflettori capolavori dell’Arte Moderna e tendenze avanguardiste dell’Arte Contemporanea.

L’appuntamento – immancabile – è dal 15 al 18 febbraio 2019: se negli ultimi anni ArteGenova è cresciuta costantemente fino ad affermarsi come una delle manifestazioni di riferimento per il NordOvest, l’edizione di quest’anno si preannuncia ancor più ricca delle precedenti.

Alla proposta espositiva si affiancherà un importante calendario di eventi: conferenze con specialisti e studiosi d’arte, incontri e proposte per collegare il mondo dell’Arte moderna e contemporanea con gli altri linguaggi dell’arte.

Torna anche l’appuntamento con CATS, Contemporary Art Talent Show, scommessa del direttore artistico Nicola Rossi che ha deciso – coraggiosamente – di dedicare una sezione alle proposte artistiche emergenti: una vetrina importante per artisti che in molti casi dimostrano un grande talento, ma non sono ancora riusciti a trovare la strada per mettersi in luce e far conoscere la loro proposta alle gallerie d’arte e al “grande pubblico”.

Come già nelle scorse edizioni, anche quest’anno ArteGenova saprà rimanere fedele alla tradizione, con la capacità di intercettare insieme sia il mondo dei collezionisti d’arte sia un largo pubblico di appassionati, rinnovando al tempo stesso la sua offerta. A garanzia della qualità della proposta messa in campo, la lunga, consolidata e riconosciuta esperienza della società organizzatrice NEF – Nord Est Fair, che nei giorni scorsi ha festeggiato il grande successo della 29esima edizione di ArtePadova.

In quest’ottica sono state create le convenzioni con Carta Più e Carta Multipiù de La Feltrinelli, i cui titolari – con accompagnatore – hanno diritto ad un biglietto gratuito, per i soci Coop Liguria e i circoli culturali e ricreativi più importanti d’Italia (Arci, ArciGay Genova, Carta Giovani, Touring Club, FAI, C.R.A.L.): queste agevolazioni permetteranno agli associati di accedere alla fiera con uno speciale biglietto ridotto speciale a 1 euro, presentando alle casse di ArteGenova la tessera del circolo valida.