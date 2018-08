Xena Tango, libro e concerto tutto in una sera

Genova. Xena Tango ritorna a Genova, e in esclusiva per il Teatro della Tosse ospita il maestro e ballerino Miguel Angel Zotto, uno dei più grandi protagonisti del tango argentino, accompagnato per l’occasione dalla sua compagna, Daiana Guspero.

Xena Tango è il progetto che per primo ha saputo raccontare il contributo della cultura genovese nella storia del tango argentino e nasce dalla prestigiosa collaborazione di Roberta Alloisio, cantante e attrice genovese, Targa Tenco 2011 come miglior interprete, con il Premio Oscar Luis Bacalov e il grande bandoneonista argentino Walter Rìos. Ideazione e produzione di Paolo Dossena Cni Unite.

I brani del cd, registrato tra Genova, Roma e Buenos Aires prendono vita in un concerto inedito, dove per la prima volta i tanghi celebri della tradizione argentina vanno a mescolarsi a nuovi tanghi scritti da autori della scuola genovese: Umberto Bindi, Vittorio De Scalzi, Carlo Marrale, Giorgio Calabrese, Gian Piero Alloisio, Ivano Fossati, Stéphane Casalta (dalla Corsica) e Pablo Banchero (star emergente del tango argentino di origine ligure). Le melodie italiane, che tanto influenzarono la nascita del genere, tornano a mescolarsi, accostandosi per la prima volta al dialetto genovese e al lunfardo (lo slang dei portegni utilizzato nel tango) per un esperimento assolutamente unico.

Con Xena Quintet Tango: Fabio Vernizzi al pianoforte, Giampaolo Costantini al bandoneon, Pietro Martinelli al contrabbasso, Roberto Piga al violino e Armando Corsi alla chitarra.

La serata sarà il primo appuntamento di una importante collaborazione che porterà alla creazione di uno show internazionale ispirato al progetto Xena Tango, a cura di Miguel Angel Zotto, con Roberta Alloisio e le musiche del maestro Luis Bacalov.

Alle 18.30 nel Foyer del Teatro, presentazione del libro “Xena Tango, le strade del tango da Genova a Buenos Aires” di Cni Unite, a cura di Giampiero Vigorito e Ida Guglielmotti. Partecipano gli artisti e Miriam Formisano, Marina Pretti, autrici di alcuni racconti presenti nel libro. Conduce Giovanni Giaccone.

Alle 20.30 in sala Trionfo il concerto con Roberta Alloisio e Xena Quintet Tango guest Muguel Angel Zotto e Daiana Guspero.