Winter Tour Rusagni by ZSTi – Tour di Natale riservato automobili Subaru

Rezzoaglio. Anche quest’anno il Zena Subaru Team Italia organizza il Tour di Natale Subaru . Come location e itinerario del programma è stata scelta la Val d’Aveto, con la collaborazione del Comune di Rezzoaglio dove saranno posteggiate le autovetture in attesa di partire per gli itinerari del Tour.

Itinerari con una storia automobilistica sportiva di tutto rispetto, strade percorse da piloti quali Biasion, Bettega, Vudafieri, Ormazzano, Lucky, Munari e molti altri nella storia del Rally 4 regioni di una volta.

Ci aspettiamo in un evento dove arriveranno partecipanti da molte zone d’Italia, sicuramente avremo la presenza delle serie numerate Impreza WWW, le Cup Edition, le WRX3, le Gt Plus, Impreza Old , le varie WRX STI dalle 2002 fino a cominciare l’epoca dei nuovi restyling come la 2008 e la muscolosa STI 2011 e arrivando alle attuali 2018 , con le serie numerate WRX Legendary Edition di cui ci sarà il primo Legendary Edition Day d’Italia , ottima scusa per chi avrà curiosità di ammirarle, essendo solo 55 in Italia. Le nuove serie, e le serie precedenti, sono comunque per lo Staff di ZSTi tutte uguali come importanza, tutte grandissime macchine, ognuna con le sue particolarità e la sua bellezza, le Impreza e in genere ogni Subaru hanno il fascino e la praticità di guida unica

L’evento finirà Domenica 15 con un pranzo al Ristorante Albergo la Pineta, in Magnasco. Dopo pranzo, le autovetture torneranno in piazza San Terenziano a Rezzoaglio , dove vi saranno i saluti e il ritorno nelle proprie case.

Vi aspettiamo numerosi, sia come partecipanti e sia come visitatori.

Tutto lo Staff ZSTi ringrazia la OMP di Ronco Scrivia, il Comune di Rezzoaglio, l’Autofficina Ufficiale Subaru Lombardi in Santa Margherita Ligure, l’Ottica Santa Lucia a Chiavari, Wal Racing Monsummano Terme Pistoia, All Sport di Santa Margherita Ligure