Winter Tour Rusagni 2019 by ZSTi Subaru Club in Liguria

Tour di Natale riservato a automobili Subaru, organizzato dal Zena Subaru Team Italia, con itinerario su due giorni nella Val d’Aveto. Il punto di appoggio in cui sosteranno e partiranno le Auto, sarà il paese di Rezzoaglio. Per tutti gli appassionati del Marchio, potrebbe essere un occasione per conoscere nuovi amici e condividere due giornate in allegria.

Un occasione per gli appassionati, di ammirare queste Regine dei Rally, nelle piu svariate versioni, le WWW , le Cup Edition , le Wrx 3 ,le Peter Solberg , le GT plus, le STI 02/03/04/05, e le nuove Legendary Edition 2018, di cui ci sarà il primo Evento dedicato in Italia per questa serie numerata.

Vi aspettiamo .

Staff ZSTi