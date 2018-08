Wildlife photographer of the year, la natura fissata nelle immagini a Genova

Genova. La mostra di fama mondiale Wildlife Photographer of the Year arriva a Genova come seconda tappa italiana (ospitata dal museo di Storia Natuale Giacomo Doria), dopo il Castello di Bard e prima di Milano e Roma. La mostra è organizzata e prodotta dal Natural History Museum di Londra e deriva da un concorso internazionale che ha visto la partecipazione di fotografi professionisti e amatoriali provenienti da 96 paesi; sono state ben 42.000 le foto valutate da una giuria internazionale di esperti, in base alla creatività, al valore artistico e alla complessità tecnica; le foto vincitrici vanno a costituire la mostra.

Wildlife Photographer of the Year è divenuta negli anni un appuntamento per tutti coloro che amano la natura nella sua dimensione più spontanea e incontaminata: dagli spettacolari paesaggi sconfinati ai ritratti che svelano l’intimità dei comportamenti animali, la mostra offre un quadro ineguagliabile della bellezza, del dramma e della diversità del mondo naturale.

Oltre ai due massimi riconoscimenti, Wildlife Photographer of the Year e Young Wildlife Photographer of the Year, il percorso espositivo illustra le 22 categorie in gara raggruppate nelle 6 sezioni: Earth’s Diversity, Earth’s Environments, Earth’s Design, Documentary, Portfolio, First Shoots.

Orario: da martedì a domenica, dalle ore 10 alle 18; lunedì chiuso.

Biglietti per accedere alla mostra Wildlife Photographer of the Year

Ingresso intero 5 euro; ingresso ridotto 3 euro (visitatori di età compresa tra i 3 e i 14 anni; visitatori con età superiore ai 65 anni; persone disabili; componenti di gruppi superiori alle 15 unità).

Prevista la gratuità: per i bambini da 0 a 3 anni; per gli insegnanti accompagnatori di scolaresche in visita; per gli accompagnatori di persone disabili; per i soci della Società degli Amici del Museo Doria.

I possessori del biglietto della mostra Wildlife Photographer of the Year potranno visitare il Museo pagando il biglietto ridotto per il periodo 17 giugno-2 ottobre 2016.