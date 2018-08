White Party al Castello D’Albertis

Il tema della serata ruoterà intorno al colore bianco. Dalle 20 alle 22 cena su prenotazione (per un massimo di 100 prenotati) curata nei minimi particolari dallo staff di Bonton Catering. Sarà possibile scegliere tra due menù al costo di 35 € a persona, bevande incluse.

MENÙ TERRA

Antipasto: Focaccia al formaggio tipo Recco e Cuculli alla genovese

Busiati ai pomodori secchi con zucchine e stracciatella Prosciutto di maialino lardellato e le sue chips

MENÙ MARE

Antipasto: Focaccia al formaggio tipo Recco e Cuculli alla genovese

Calamarata con ragù di gallinella Pescato del giorno su battuta di pachino, olive riviera e pinoli

Dessert servito a buffet: Selezione di dolci in monoporzione a cura dello Chef

Il tutto accompagnato da 1 bottiglia di vino ogni 4 persone

Dalle 22 in poi ingresso libero. In consolle Marco Trentini, Mingus, Pierpaolo “Pier” Spagnulo. Alle “bar station” lo staff del BUMP Academy & Café con barmen acrobatici.

Durante la serata sarà possibile usufruire di visite guidate all’interno del Castello a partire dalle ore 19:30 al costo di 5 € a persona.

Una volta raggiunto il Castello verrà chiesto 1 € per l’ingresso, che sarà devoluto a sostegno dell’attività del museo.

Saranno attive due convenzioni con Radio Taxi Genova per rendere più comoda la vostra partecipazione all’evento:

Prima convenzione (dalle 19 alle 2): sarà sufficente comunicare al centralino (0105966) che si è diretti all’evento dei Friends a Castello d’Albertis per poter usufruire di uno sconto del 10% sull’importo della corsa sia per l’andata che per il ritorno. La convenzione stipulata esclude le chiamate WhatsApp.

Seconda convenzione (dalle 19 alle 2): servizio taxi coordinato con tariffa fissa di 12 € a tratta partendo dall’Acquario di Genova in direzione Castello d’Albertis (con l’aggiunta del supplemento notturno di 2,50 € dalle 22) e viceversa.

Le più belle immagini della serata verranno immortalate da Carlo Alberto Alessi (Instantpic) www.carloalbertoalessi.com

Info e prenotazioni cena:

3405832939 (Marco)

3357429708 (Mingus)

Info e prenotazioni visite guidate:

0102723820 (dalle 10 alle 17)

biglietteriadalbertis@comune.genova.it