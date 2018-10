Whiskey Soul live al circolo Arci Barabini di Trasta

Genova. “Whiskey Soul” è un progetto musicale di Matteo Schillaci e Pietro Perlino, all’epoca compagni al Conservatorio Niccolò Paganini di Genova.

Dopo diverse esperienze in gruppi locali, i due cercavano qualcosa di diverso dai soliti complessi stereotipati; volevano trattare la musica non più in compartimenti stagni ma, abbattendo i muri tra i generi, costruire qualcosa di nuovo.

Il progetto nasce quindi da questa idea, ovvero mettere insieme e fondere brani provenienti soprattutto dal mondo degli standards blues o comunque classici internazionali di quell’ambito riarrangiandoli in un melting pot originale ricco di contaminazioni e spunti provenienti da vari stili.

I Whiskey Soul offrono un’esperienza live unica, proponendosi sul palco come un duo che fa suonare chitarra, basso, tromba, voce, batteria e loop station…

Sabato 13 ottobre al Circolo ARCI Barabini di Trasta,

nell’ambito della rassegna musicale “Note conTRASTAnti”

concerto degli WHISKEY SOUL

Ingresso gratuito con tessera ARCI

Cenetta a prezzo ultrapop alle ore 20.00

Concerto alle ore 21.00