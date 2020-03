Weekend lungo al Cezanne con Miss Reginetta d\'Italia e con la Festa della Donna

Venerdì 6 marzo 2020, dalle 20.30, al Cezanne Disco Club (via Cecchi 7 rosso, 010 541607, www.cezannedisco.it) tornano gli appuntamenti del venerdì disco e latino, con due sale con doppia console per tutti i gusti. Durante la serata si terrà la Fiesta Cubana, con il live del gruppo La Kaliente. La festa inizia alle 20.30 con il consueto apericena a buffet, a seguire si balla nella sala latina coordinata dal ballerino Raul Hernandez e nella sala commerciale, disco e revival con i dj Giulio Allerino e dj Fabrizio Cignetti, che faranno ballare e scatenare il pubblico con gli ultimi successi e le intramontabili hit del passato.

Cena con ingresso alla serata + consumazione 12 euro; serata con consumazione 10 euro.

Sabato 7 marzoo, dalle 20.30, nuovo appuntamento con il sabato disco, commerciale e revival, l’appuntamento over 30 più amato della città. Durante la serata si terrà la prima tappa delle selezioni regionali dei concorsi Miss Reginetta d’Italia e Miss Reginetta Over. A presentatate la serata ci sarà l’ex modella e presentatrice Liliana Ruocco, insieme alla madrina dell’evento Cristina Cattoni, vincitrice di Miss Reginetta Over 2019. Opsite della serata Gianluca Pannullo, ex tronista di Uomini e Donne.

Le iscrizioni per i due concorsi sono aperte e gratuite: per partecipare a Miss Reginetta d’Italia bisogna avere dai 14 ai 29 anni, mentre per le over si parte dai 30 anni fino ai 60. Per informazioni: www.reginettaditalia.it. La serata inizia alle 20.30 con la consueta cena a buffet, a seguire si balla con la musica dei dj del Cezanne Giulio Allerino e Fabrizio Cignetti, che faranno divertire il pubblico con i migliori successi commerciali del momento e le intramontabili hit del passato.

Cena a buffet e consumazione 13 euro, dopo le 22.30 ingresso alla serata con consumazione 10 euro.

Domenica 8 marzo, dalle 20.30, appuntamento speciale dedicato a tutte le donne in occasione della Festa della Donna. Per l’occasione, il Cezanne propone una serata con doppia console disco e latina, per offrire un divertimento raddoppiato. La serata si apre alle 20.30 con il consueto apericena, a seguire si balla nella pista latina con Raul Hernandez e tutto lo staff caraibico del Cezanne, mentre nella pista commerciale, disco e revival ci si scatena con gli immancabili dj Giulio Allerino e Fabrizio Cignetti.

Cena con ingresso alla serata + consumazione 12 euro; serata con consumazione 10 euro.

Per informazioni e prenotazioni (anche whatsapp): 3474224027.